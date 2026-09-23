Sorpresa en Pittsburgh: los Piratas cortan al dominicano Camilo Doval

Los Piratas de Pittsburgh sacudieron su cuerpo de lanzadores al designar para asignación al diestro dominicano Camilo Doval este martes. La drástica decisión pone fin a la breve estadía del relevista en la organización, en un movimiento destinado a abrir un espacio en la plantilla activa tras la recuperación de sus figuras lesionadas.

Espacio para el regreso de Kirby Yates

El diestro de 29 años tuvo que ceder su lugar en el roster para permitir la reincorporación del veterano apagafuegos Kirby Yates, quien fue reactivado formalmente tras cumplir su periodo en la lista de lesionados de 15 días.

El movimiento resulta llamativo considerando que la gerencia bucanera había invertido dos jóvenes promesas para adquirir a Doval desde los Yankees de Nueva York durante la pasada fecha límite de traspasos.

Efectividad opacada por el descontrol

Durante su estancia con los Piratas, el ex cerrador de los Gigantes de San Francisco vio acción en 20 compromisos desde el bulpén. Aunque dejó una efectividad aceptable de 3.79 y una destacada tasa de 10.9 ponches por cada nueve entradas, sus problemas de descontrol terminaron pasándole factura.

Doval otorgó 14 bases por bolas en apenas 19 episodios trabajados, lo que disparó su promedio de embasados (WHIP) a un preocupante 1.74. Esta inconsistencia sobre el montículo mermó la confianza del cuerpo técnico en los momentos apremiantes.

Futuro incierto en las Grandes Ligas

A Doval le restaba un año de control del club antes de optar a la agencia libre en la campaña de 2028, además de tener derecho al arbitraje salarial para 2027 tras devengar 6.1 millones de dólares en la presente contienda.

Ahora, el caribeño entra en un periodo de espera donde cualquier otra franquicia de las Mayores podrá reclamarlo vía waivers o, de lo contrario, pasará a convertirse en agente libre para negociar un nuevo contrato.