MLB: Ricardo Pinto habla sobre su gran actuación con Filis de Filadelfia en Las Mayores (+Video)

El venezolano Ricardo Pinto hizo oficialmente su regreso al beisbol de las Grandes Ligas, con Filis de Filadelfia, luego de una ausencia de cuatro campañas de manera sucesiva. Una increíble historia protagonizó el oriundo de Guacara para poder llegar hasta el estadio Citizens Bank Park, pero aún mejor fue su actuación desde el morrito.

El derecho, de 30 años de edad, se alistaba para un compromiso programado en AAA cuando le informaron que debía prepararse porque sería ascendido a la Gran Carpa. Inmediatamente se encaminó al escenario donde se enfrentarían horas más tarde Filis y Cincinnati, pero una fuerte congestión vehicular le impidió llegar a tiempo.

Pinto se puso a las órdenes del cuerpo técnico en el cuarto capítulo. Dos entradas más tarde fue solicitado desde el bullpen y sacó 4.0 entradas de cinco hits, dos carreras limpias, no entregó boletos y ponchó a cuatro contrarios.

Luego de una ausencia tan prolongada, lo normal era que Ricardo asumiera un rol de relevista corto, con la intención de guiarlo al ritmo competitivo que allí se ve. Sin embargo, el hombre estaba listo para cualquier tipo de reto, su capacidad de ir largo en los compromisos le permitió al staff técnico apoyarse en su labor y descansar al resto de su cuerpo de lanzadores.

"Yo estaba preparado porque cuando allá abajo (Ligas Menores) terminé el bullpen me dijeron que estuviera listo para hoy. No sabía cuantos innings iba a tirar, pero cuando llegué, el bullpen estaba muy cansado y varios me dijeron: ‘vas a pitchar mucho hoy’”, dijo Pinto en una entrevista concedida a Óscar Budejen.

“El manager me preguntó cómo estaba y yo le dije que bien. Yo vine a ayudar al bullpen, necesitan brazos frescos y yo estoy a la orden”, resaltó.

Ricardo no solo tuvo un buen despliegue de su arsenal en el Citizens Bank Park, sino que ante la afición de Filadelfia se adjudicó su primer salvamento en su trayectoria por Las Mayores.

"Algo increíble y bonito, mi primer salvado en Grandes Ligas y en mi primera oportunidad con los Filis este año", soltó el recientemente galardonado como MVP de la Gran Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) entre Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara.