MLB: Ranger Suárez domina a los Reales y guía la victoria de los Medias Rojas

El lanzador zurdo Ranger Suárez se vistió de héroe y dictó una auténtica cátedra de pitcheo en el mítico Fenway Park. Con una apertura magistral de siete entradas, el venezolano maniató por completo a la ofensiva de los Reales de Kansas City y guio el crucial triunfo de los Medias Rojas de Boston por 5-1. Su dominio absoluto fue la bujía exacta que el equipo necesitaba para despertar.

Control absoluto en el montículo

Durante su impecable labor, Suárez permitió apenas cinco imparables y una sola carrera, sin otorgar un solo pasaporte. El siniestro sacó a relucir su mejor repertorio al recetar ocho ponches, demostrando un control milimétrico al registrar 69 strikes en sus 96 lanzamientos. Solo enfrentó a 26 bateadores en una tarde donde lució sencillamente intocable.

El único parpadeo del abridor

El único daño real que sufrió el venezolano llegó en el sexto episodio frente al madero de Carter Jensen. El jugador de Kansas City logró conectar un cuadrangular solitario de 386 pies que aterrizó en las gradas del jardín derecho. Sin embargo, este batazo no desenfocó a Suárez, quien apagó rápidamente la amenaza y frustró a los Reales, dejándolos de 7-0 con corredores en posición anotadora.

Un respiro vital para Boston

La dominante apertura de Suárez fue respaldada de forma casi inmediata por la ofensiva local, destacando un batazo clave de Wilyer Abreu para asegurar la ventaja. Este triunfo resulta oxigenante para Boston, que logró romper una preocupante racha de tres derrotas consecutivas. Además, el equipo dejó su récord en 80-68, borrando el mal sabor de boca de la paliza sufrida el viernes.

La fórmula para la postemporada

Con esta brillante salida, Suárez mejoró su récord personal a 7-4 y redujo su efectividad a un sólido 3.33 en la temporada. El bullpen continuó el trabajo del abridor con dos entradas inmaculadas, completando un modelo de juego perfecto. Si los Medias Rojas aspiran a consolidar su boleto a los playoffs, dependerán enormemente de este nivel de excelencia desde la lomita.