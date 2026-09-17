MLB: ¡Qué talento! Ethan Salas supera al mítico Joe Mauer con este dato

El grandioso prospecto venezolano Ethan Salas no solamente desapareció su primera pelota como bigleaguer en la jornada de este miércoles, sino que se fue para la calle por partida doble, logrando hacer historia con sus batazos de vuelta completa.

Con estas dos conexiones de cuatro esquinas ante el pitcheo de los Rockies de Colorado, el catcher venezolano se convirtió en el más joven de su posición que logra una jornada multijonrones en la historia.

Ethan Salas supera al mítico Joe Mauer

Ethan superó a Butch Wynegar, quien conectó dos bambinazos el 22 de septiembre de 1976 con 20 años y 192 días. También logró este hito primera que el legendario Joe Mauer, quien igualmente pegó dos vuelacercas el 30 de junio de 2004, cuando tenía 21 años y 72 días, según el portal Just Baseball.

Cabe destacar que el venezolano cuenta con apenas 20 años y 107 días, convirtiéndose en el careta más joven de la historia con una noche de dos conexiones kilométricas, dejando claro que está dispuesto a escribir una trayectoria legendaria en el "Big Show".

Ethan Salas pega su primer jonrón en la MLB

Durante la jornada en este "ombligo de semana", la novena de San Diego está superando cómodamente a los Rockies de Colorado, con marcador parcial de 8 carreras por 1, y el más destacado está siendo el zuliano, con la mejor jornada en su naciente carrera en la MLB.

El primero de la noche y de su andar en el "Show" llegó en la parte alta del segundo capítulo tras demostrar todo su grandioso poder por todo el jardín central, con un batazo que recorrió 426 pies ante Mason Adams.

Ethan Salas se va para la calle por segunda ocasión y hace historia

Por si fuera poca la emoción, apenas dos turnos más tarde, el joven careta castigó en esta oportunidad a Nick Frasso, quien le dejó "pagando" una recta y Salas la desapareció por el jardín derecho, remolcando a un compañero que tenía en la inicial.

De esta manera, el catcher venezolano acumula este miércoles dos vuelacercas en tres apariciones al plato, tres rayitas impulsadas y un par de anotadas; dando solamente una pequeña muestra de lo que podría ser capaz de hacer cuando tome el timing correcto en esta máxima categoría.