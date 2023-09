MLB: Miguel Cabrera y un logro no visto por 79 años en Tigres de Detroit

No pretenderemos tapar el sol con un dedo, menos cuando lo evidente está a la vista, Miguel Cabrera ya no es el temible bateador de hace una década, pero OJO, no por eso ha perdido sus cualidades como buen toletero, con aptitudes naturales, esa maña no la pierde y partidos como el de este sábado así lo demuestran.

En la visita de sus Tigres de Detroit a los Medias Blancas de Chicago, el Señor Miggy liga de 5-4, con doble, par de sencillos, 3 compañeros llevados a la registradora más 1 pisada del plato; alguien carente de calidad lograría este desempeño, así sea un solo partido.

Pero lo cierto del caso es que con esos 4 indiscutibles, el Tigre Mayor se convierte en el primer toletero de la organización bengalí que lo consigue a sus 40 años, desde que lo hiciese Chuck Hostetler el 18 de junio de 1944, es decir hace 79 calendarios, así lo informa Jason Beck, reportero que cubre las incidencias de los felinos.

El periodista cita datos consultados en el prestigioso portal de análisis y base estadística, Baseball Reference; al escudriñar en esa fecha encontramos que Hostetler alineó como segundo bate y jardinero derecho, todas sus conexiones fueron sencillos, 3 de ellos ante el abridor Jack Kramer y 1 contra el relevista George Caster.

Todo eso fue en el primer juego de una doble tanda, donde los Tigres ganaron 7x3 en el Briggs Stadium, sede que a partir de 1961 pasó a llamarse Tiger Stadium.

A diferencia de Miguel Cabrera, Chuck Hostetler solo jugó en Grandes Ligas ese año y el siguiente; debutó el 19 de abril de 1944 cuando tenía 40 primaveras más 149 días. Tras esos dos temporadas dejó promedio de .278 con 86 imparables despachados; formó parte de los Tigres campeones de la Serie Mundial de 1945, donde doblegaron a los Cachorros de Chicago y él no logró inatrapables en 3 turnos legales.