MLB: Max Scherzer hace historia y escala en la lista de ponches de por vida

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A sus 42 años, el incombustible Max Scherzer demostró que su brazo sigue haciendo historia. El abridor de los Toronto Blue Jays superó al legendario Gaylord Perry para adueñarse del noveno lugar histórico en ponches, tras una magistral labor que guio la blanqueada 7-0 sobre los Seattle Mariners.

Un hito para la eternidad

El veterano derecho alcanzó la histórica cifra de 3.535 abanicados tras recetar diez ponches durante su salida dominical. Con esta hazaña, el ganador de tres premios Cy Young dejó atrás a Perry, inmortal de Cooperstown, y fijó su mirada en su próximo gran objetivo.

Esa nueva marca pertenece a Justin Verlander, quien actualmente ocupa el octavo puesto histórico con 3.554 estrucados. Scherzer buscará acortar esa brecha de tan solo 19 ponches en sus próximas aperturas de esta temporada 2026.

Dominio absoluto en la lomita

Más allá del récord, la actuación frente a Seattle fue la presentación más dominante de Scherzer en lo que va de campaña. A lo largo de siete entradas completas, el diestro apenas permitió un imparable, otorgó un boleto y maniató por completo a la ofensiva rival.

Con esta joya, se convirtió en el lanzador de mayor edad en registrar 10 ponches permitiendo un hit o menos desde 1991. El último en lograrlo fue un joven Nolan Ryan de 44 años, quien lanzó un juego sin hits precisamente contra los Blue Jays.

Resurgir en el momento clave

Antes de este compromiso, Scherzer no había logrado completar siete episodios ni limitar a sus oponentes a un solo indiscutible en 12 aperturas previas. Este dominio le permitió reducir su efectividad general a 6.16, acumulando 57 entradas de labor en este año.

La ofensiva de Toronto respaldó su tremendo esfuerzo, ampliando la ventaja inicial con tres carreras adicionales tras su salida. Por su parte, el cuerpo de relevistas mantuvo el cero en la pizarra para sellar la contundente victoria en casa.

La batalla por el comodín

El triunfo completó la barrida en la serie de tres juegos, llegando en el momento más apremiante para la novena canadiense. Los Blue Jays lograron colocarse a tan solo un juego de los Cleveland Guardians en la intensa disputa por el último comodín de la Liga Americana.

El destino inmediato de ambos equipos se definirá en un duelo directo y de alto voltaje. Toronto viajará a Cleveland para disputar una serie de tres encuentros que arranca el martes, buscando asaltar definitivamente los puestos de postemporada.