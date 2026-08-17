MLB: Luis Torrens marca la diferencia en la victoria de los Mets con su jonrón

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Los Mets de Nueva York no tuvieron piedad y barrieron a los Nacionales de Washington en la serie de este fin de semana. Para el careo de este domingo, Luis Torrens se erigió como el más valioso luego de protagonizar el batazo que marcó diferencias en el 4 a 3 que señaló la pizarra final.

Un Torrens productivo y con nueva cifra redonda

El receptor venezolano solo conectó un imparable en tres visitas al plato, y justamente se trató de un cuadrangular de dos carreras. Este llegó en la parte baja del cuarto episodio, el cual sirvió para darle la vuelta al marcador.

Con Brett Baty en la antesala, el carabobeño no le tembló el pulso para darle con todo a una recta por el medio y así enviar la bola a la zona más lejana del jardín central, a una distancia de 407 pies y con una velocidad de salida de 105.1 mph.

De esa manera, Luis Torrens sumó su sexto vuelacercas de la presente temporada, su mejor cifra desde que viste el uniforme de los Mets. Recordemos que su tope personal es de 15 desde 2021 cuando defendía la causa de los Marineros de Seattle.

Otro detalle no menor es que ese mismo jonrón significó su imparable 300 en la MLB. Por los momentos se mantiene en la casilla 112 entre los peloteros venezolanos, con la mira sobre las marcas de Ezequiel Carrera (305) y Andrés Blanco (305).

Números de Luis Torrens en la temporada 2026 de la MLB