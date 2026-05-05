MLB: Luis Arráez duplica y escala entre los máximos hiteadores venezolanos

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Cuando Luis Arráez prende la regadera no hay nadie quien lo detenga y tres títulos de bateo consecutivos lo dejan e evidencia. El pelotero venezolano se ha consolidado como el mejor bateador de San Francisco Giants en la presente temporada de las Grandes Ligas y se mantiene con aspiraciones importantes de regresar al trono con el average más elevado en la Liga Nacional.

En la jornada de este lunes por la noche, el pelotero venezolano destacó en ambas facetas del diamante con par de dobletes para llegar a siete en la vigente campaña y anotando dos de las tres rayitas de la franquicia de la Bahía, que le puso fin a una mala racha de seis derrotas consecutivas.

Además de lucirse con una gran jugada en la segunda base, donde se ha afianzado como uno de los mejores de su posición en la Liga Nacional, el de San Felipe continúa subiendo su promedio al bate en lo que de temporada, figurando entre los 10 mejores en el viejo circuito con average de .316.

Luis Arráez supera a Luis Salazar en hits

35 Wilmer Flores: 1,107

36 César Izturis: 1,103

37 Luis Arráez: 1,070

38 Luis Salazar: 1,070

El camarero continúa dejando su huella en las Grandes Ligas al alcanzar un nuevo logro en su carrera. El talentoso infielder venezolano igualó a Luis Salazar en el puesto 37 entre los venezolanos con más hits en la historia de la MLB, de acuerdo con los registros de Baseball Reference. Este hito refleja la consistencia ofensiva de Arráez, quien se ha consolidado como uno de los bateadores más efectivos de su generación gracias a su contacto y disciplina en el plato.

A medida que avanza su trayectoria, el intermedista sigue escalando posiciones en esta prestigiosa lista, lo que lo acerca cada vez más a otras figuras históricas del béisbol venezolano. Su capacidad para embasarse y producir imparables lo convierte en una pieza clave para su equipo, mientras continúa construyendo un legado que lo proyecta como uno de los grandes representantes de Venezuela en la Gran Carpa.