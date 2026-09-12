MLB: Los Cerveceros clasifican a octubre por octava vez en nueve años

Los Cerveceros de Milwaukee aseguraron su boleto a la postemporada con una contundencia absoluta y despiadada. En una noche que debía ser de tensión, el equipo transformó el American Family Field en una auténtica fiesta al aplastar 20-0 a los Rojos de Cincinnati.

Esta contundente victoria sella su octava clasificación a octubre en las últimas nueve campañas. La masacre deportiva comenzó temprano, justo cuando el fenomenal novato venezolano Jackson Chourio conectó un doblete en el primer episodio.

El equipo fabricó ocho anotaciones en las primeras dos entradas y sumó otras ocho en la quinta. Este gran racimo fue coronado por un soberbio grand slam de Garrett Mitchell, desatando la locura total en las gradas.

Un récord para la historia

Todos los integrantes de la alineación titular conectaron al menos un imparable durante este abultado triunfo. Además, la diferencia de 20 carreras estableció un nuevo récord en Grandes Ligas para el día de clasificación de cualquier franquicia.

Con esta hazaña, superaron las antiguas marcas impuestas por los Bravos (2001) y los Yankees (1996). Ambas novenas habían ganado por 17 rayitas en sus respectivos juegos decisivos, un número que hoy quedó pequeño ante la ofensiva cervecera.

Al concretar este triunfo, los Cerveceros alcanzaron un brillante récord de 92-56, situándose 36 juegos por encima de .500. Para Christian Yelich, líder moral del equipo, esta constancia no debe darse por sentada, pues requiere de muchísimo sacrificio.

Resiliencia ante la adversidad

Llegar hasta aquí en 2026 no fue tarea sencilla, especialmente por el accidentado inicio de campaña. En las primeras semanas, figuras clave como Chourio, Yelich y Andrew Vaughn sufrieron lesiones que mermaron drásticamente el poderío ofensivo.

Además, la rotación abridora sufrió bajas devastadoras, perdiendo experiencia vital por los prolongados problemas físicos de Brandon Woodruff. El cuerpo técnico, liderado por Pat Murphy, tuvo que confiar a ciegas en un grupo de lanzadores con muchísimo talento, pero nula experiencia en la liga.

Sin embargo, jóvenes promesas como Jacob Misiorowski asumieron el reto de mantener a flote al equipo. Tras un turbulento mes de abril, la novena recuperó sus piezas clave, encontró el ritmo ganador y asaltó la cima de la División Central.

Con la mirada en la Serie Mundial

Tras reescribir la historia de una franquicia que antes de esta década perdía constantemente, Milwaukee no se conforma. Ahora enfocarán sus energías en asegurar la ventaja de localía absoluta para toda la postemporada.

También tienen en la mira superar el récord histórico de victorias de la organización, fijado en 97 la zafra pasada. Todo esto lo están logrando mientras desafían las sombrías predicciones que los daban por eliminados antes del Opening Day.

El receptor venezolano William Contreras dejó claro que al equipo le fascina silenciar a sus críticos. "Vamos a darlo todo y a luchar hasta el último partido", sentenció el careta. Por ahora, el primer gran paso está dado y octubre los espera.