MLB: La increíble historia de los botines prestados que se convirtieron en pieza de museo

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Joshua Báez, jardinero de los Cardenales de San Luis, escribió su nombre con letras doradas en la historia de las Grandes Ligas el pasado sábado. Sin embargo, lo más curioso de su increíble hazaña es que lo logró usando los zapatos de otra persona.

Tras convertirse en el primer jugador en conectar tres jonrones en su debut, estos botines ya viajan a Cooperstown.

Menos de 24 horas después del hito, Báez reveló cómo comenzó en el vestidor gracias a la oportuna intervención de su compañero Bryan Torres.

El amuleto de la buena suerte

Cuando Báez llegó al estadio con unos botines sucios y guantes blancos, Torres le advirtió que no podía debutar con esa imagen. El gran problema era encontrar calzado rojo de la talla 12 a última hora para que luciera impecable. La solución estaba en el casillero del prospecto Blaze Jordan.

Torres tomó prestados unos botines limpios y completó el uniforme del novato con un cinturón rojo y guantes de José Fermín.

Para cuando Jordan bajó y se enteró, Báez ya llevaba sus zapatos puestos y él simplemente le dijo que se los quedara. La filosofía de Torres fue infalible: "Si te ves bien y te sientes bien, juegas bien". Y el resultado fue espectacular.

Con su nueva indumentaria, Báez castigó el primer pitcheo que vio en Las Mayores. Envió una recta de 93.4 mph del abridor Matthew Boyd a 449 pies de distancia por todo el jardín central.

Un lugar eterno en el Salón de la Fama

Para la mañana del domingo, los botines de la suerte ya eran solicitados oficialmente como una valiosa pieza de museo. Báez anunció que donará el calzado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown. Lo más divertido del asunto es que las zapatillas llevan el nombre "Jordan" escrito en su interior.

"Es genial, porque podré entrar al Salón de la Fama gracias a Báez", bromeó Jordan, esperando que conserven su nombre intacto. Además, aseguró que no le preocupa en lo absoluto perder el calzado tras un juego tan especial.

En cuanto a las pelotas de los cuadrangulares, Báez ya recuperó las dos primeras para su colección personal. Aunque la esférica del tercer vuelacercas seguía desaparecida, el novato confesó que simplemente está disfrutando el momento.

El asombro del mánager y el próximo reto

Para el mánager Oliver Marmol, el domingo era un día más en el calendario y tocaba pasar la página. Sin embargo, guardó la tarjeta de alineación del sábado para que todo el equipo la firme antes de regalársela a Báez.

Marmol quedó maravillado por la capacidad de su pupilo para batear tres lanzamientos distintos hacia diferentes zonas del campo. "Conectar tres lanzamientos diferentes ya es increíble, pero hacerlo de esa manera es una locura", confesó.

El siguiente desafío para Báez llegó rápidamente al enfrentar al derecho Edward Cabrera de los Cubs. Aunque lógicamente nadie esperaba que repitiera la dosis de tres cuadrangulares, su carta de presentación ya es imborrable.

Pase lo que pase en el futuro de su incipiente carrera, su nombre y los zapatos prestados de su compañero ya tienen un lugar asegurado en la inmortalidad del béisbol.