​¡Un candado en la receptoría! Freddy Fermín llega a los 20 atrapados en intento de robo

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Los receptores venezolanos siguen poniendo orden en las almohadillas. Freddy Fermín continúa consolidándose como una de las piezas defensivas más seguras detrás del plato en la presente temporada, demostrando que correrle a su brazo es una apuesta de altísimo riesgo.

​El careta guayanés alcanzó una cifra redonda que certifica su excelente lectura de juego y la potencia de su brazo al conseguir su 20º atrapado en intento de robo de la temporada.

​La víctima número 20: José Ramírez

​El hito no llegó ante cualquier corredor. La víctima de este certero disparo fue nada más y nada menos que el dominicano José Ramírez, quien fue puesto out gracias a la precisión milimétrica del venezolano. Fermín sacó a relucir su mecánica rápida y un tiro fulminante para sentenciar la jugada, dejando claro que su mascota y su brazo están en nivel élite.

​Este tipo de intervenciones no solo cortan el impulso ofensivo del rival, sino que inyectan una dosis de energía fundamental al cuerpo de lanzadores, que saben que cuentan con un auténtico muro protector en el home plate.

​Orgullo de los Leones del Caracas

​El impacto de las actuaciones de Fermín no pasa desapercibido en Venezuela, especialmente en la capital. Los Leones del Caracas, equipo al que pertenece el receptor en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), no tardaron en celebrar este logro defensivo.

​A través de sus redes sociales, la novena melenuda festejó la estadística con el mensaje "¡TÓQUESE! ", enalteciendo la labor de su jugador. Además, la organización caraquista acompañó la celebración con la etiqueta #CaraquistaSoy, dejando en evidencia el fuerte vínculo que une al receptor con la afición más grande del país.