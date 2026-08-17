MLB: Tarik Skubal poncha a siete pero sigue sin poder ganar con el uniforme de Los Ángeles

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Tarik Skubal demostró su valía en su tercera apertura con el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles. El zurdo, recién llegado desde Detroit en la fecha límite de cambios, completó seis sólidas entradas en las que permitió apenas dos carreras.

A pesar de la exigencia de la ofensiva rival y de una defensa que cometió dos errores, Skubal logró ponchar a siete bateadores. Para completar su labor requirió 109 lanzamientos, lidiando en el camino con siete inatrapables y un par de boletos otorgados.

El estelar abridor cerró su actuación retirando por la vía del ponche a los tres bateadores del sexto episodio. Sin embargo, abandonó el montículo con la pizarra 2-1 en contra, cargando finalmente con su segunda derrota desde su llegada a California.

Un duelo de pitcheo sin respaldo ofensivo

Skubal sigue buscando su primer triunfo con Los Ángeles, un objetivo frustrado en gran medida por la falta de apoyo de su alineación. Los bates angelinos fueron silenciados por el abridor de Milwaukee, Logan Henderson, quien mostró todo su cartel de Cy Young.

Henderson transitó siete episodios permitiendo solo tres imparables y una carrera, propinando además seis ponches. El único daño que recibió el lanzador visitante fue un cuadrangular solitario conectado por el toletero Max Muncy en el cuarto tramo.

El bullpen cede y Milwaukee liquida el encuentro

Tras la salida de Skubal, el cuerpo de relevistas de los Dodgers no pudo contener a la encendida ofensiva de los Cerveceros. Los visitantes fabricaron dos rayitas en la séptima entrada y sumaron un par más en el noveno capítulo para quebrar el cerrado duelo.

La ofensiva local apenas logró conectar seis hits en todo el compromiso, anotando únicamente mediante jonrones solitarios tras un batazo postrero de Andy Pages. Shohei Ohtani pudo cambiar la historia en el octavo inning, pero bateó para doble matanza y apagó la amenaza.

Duro golpe en la lucha por la Liga Nacional

Esta derrota de 6-2 significó la pérdida de la serie (3-1) para los angelinos frente a los Cerveceros, dueños del mejor registro de la MLB (77-48). Representa además una especie de revancha moral para Milwaukee tras ser barridos por Los Ángeles en los pasados playoffs.

Por su parte, la novena de California agudiza su crisis al sufrir su undécima derrota en los últimos 16 compromisos. Con récord de 74-51, los Dodgers cedieron el segundo lugar de la Liga Nacional ante los Bravos de Atlanta (74-50), complicando su panorama de cara a la postemporada.