MLB: Así fue la monumental apertura de Dylan Cease que lo reafirma como el as de Toronto

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El derecho Dylan Cease grabó su nombre en los libros de historia este domingo, convirtiéndose en el primer lanzador de la Liga Americana en alcanzar los 200 ponches esta temporada. Con esta marca, el as de los Azulejos superó esta barrera por sexta campaña consecutiva.

Esta impresionante hazaña le permitió igualar al mítico Randy Johnson con la cuarta racha más larga de este tipo en la historia de las Grandes Ligas. Solo leyendas de la talla de Tom Seaver (9), Max Scherzer (8), Chris Sale (7), Roger Clemens (7) y Walter Johnson (7) lo superan en este exclusivo club.

Una labor brillante sin premio colectivo

El histórico hito del serpentinero llegó en medio de una apretada derrota por 4-3 frente a los Yankees de Nueva York. A pesar del revés colectivo, Cease lució inmenso sobre la lomita, trabajando por espacio de 6.1 entradas en las que recetó 10 chocolates a los bateadores rivales.

Aunque siempre ha gozado de un repertorio explosivo, este año ha perfeccionado su capacidad para limitar el contacto fuerte. De hecho, llegó a este compromiso liderando todo el Joven Circuito en los departamentos de hits, jonrones y ponches permitidos por cada nueve entradas de labor.

El nuevo gran líder de la rotación canadiense

Con la reciente partida de Kevin Gausman hacia los Cachorros de Chicago en la fecha límite de cambios, Cease ha quedado como el líder indiscutible del cuerpo de abridores. Su rendimiento actual justifica plenamente el contrato de siete años y 210 millones de dólares que firmó durante la pretemporada.

"Este año he experimentado el mayor salto en mi desarrollo profesional en mucho tiempo. Ha sido muy divertido y realmente emocionante", declaró el lanzador a MLB.com tras el partido. Gracias a su efectividad de 2.42 y récord de 7-5, es un claro candidato al premio Cy Young.

En la intensa lucha por la postemporada

El nivel superlativo del exabridor del Juego de Estrellas es vital para las aspiraciones de Toronto en esta recta final. Actualmente, los Azulejos presentan un registro de 61-65, manteniéndose al acecho a solo un juego de distancia del tercer y último puesto del comodín.

Con ocho años de experiencia al máximo nivel, vistiendo los uniformes de los Medias Blancas, los Padres y ahora los Azulejos, el diestro sigue forjando una gran carrera. Su récord vitalicio se ubica en 72 triunfos y 63 derrotas, con un sólido promedio de carreras limpias de 3.71.