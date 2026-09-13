MLB: Jesús Luzardo evita una lesión grave pero se pierde una serie clave

El estelar lanzador zurdo Jesús Luzardo encendió las alarmas en Filadelfia, pero los resultados médicos trajeron un respiro para la franquicia. Una reciente resonancia magnética descartó daños estructurales graves, aunque el serpentinero deberá descansar un par de días debido a una rigidez en su hombro izquierdo.

Una baja sensible ante Atlanta

Esta inesperada molestia física obligó al cuerpo técnico a descartar la participación del lanzador All-Star este fin de semana. Luzardo estaba pautado para abrir el vital encuentro del sábado por la noche frente a los Bravos de Atlanta.

Esta serie es de suma importancia para las aspiraciones del equipo en la recta final del campeonato. Ante la urgencia, Tim Mayza fue el elegido de último momento para tomar la responsabilidad de la apertura y suplir al as de la rotación.

Precaución rumbo a los playoffs

A pesar de la repentina baja, el mánager Don Mattingly se mostró tranquilo respecto a la salud de su abridor estrella. Con los Filis sólidamente posicionados en la lucha por un puesto de comodín, la gerencia prefiere no correr ningún tipo de riesgo.

"Pensamos que podría ser titular, pero aún no está del todo listo", explicó Mattingly a los medios de comunicación. El estratega enfatizó que la decisión responde a una medida netamente preventiva para evitar una lesión a largo plazo.

"Creemos que es mejor ser cautelosos con él, solucionar el problema ahora y ver qué pasa", concluyó el dirigente. El objetivo principal es garantizar que el brazo número uno del equipo llegue completamente sano a la postemporada.

Una campaña de ensueño

A sus 28 años, Luzardo está transitando sin lugar a dudas la temporada más espectacular de toda su carrera profesional. El zurdo ostenta un imponente récord de 14 victorias y solo 5 derrotas, acompañado de una brillante efectividad de 2.87.

Su dominio absoluto quedó evidenciado en su pasada salida contra esta misma peligrosa toletería de los Bravos. En esa memorable actuación, el serpentinero recetó 12 ponches para adjudicarse la primera blanqueada de su historial en las Mayores.