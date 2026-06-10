MLB

MLB: Estos son los juegos pautados para este miércoles

El venezolano Jesús Luzardo se subirá al montículo con la misión de retornar su dominio 

Por

Meridiano

Miércoles, 10 de junio de 2026 a las 06:55 am
MLB: Estos son los juegos pautados para este miércoles
FOTO: CORTESÍA MLB
Suscríbete a nuestros canales

Llegó el "ombligo de semana" y por lo tanto, vislumbra una electrizante jornada de las Grandes Ligas. Por esa razón, te mostraremos los enfrentamientos de este miércoles, 10 de junio, a continuación.

NOTAS RELACIONADAS

El venezolano Jesús Luzardo se subirá al montículo con la misión de retomar su dominio. A su vez, el fenómeno Shohei Ohtani también lanzará, este con el objetivo de continuar su camino hacia el CY Young.

Juegos para hoy en la MLB:

- Medias Rojas de Boston (Jake Bennet) vs Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) 1:10 p.m.

- Yankees de Nueva York (Carlos Rodón) vs Guardianes de Cleveland (Parker Messick) 1:10 p.m.

- Nacionales de Washington (Foster Griffin) vs Gigantes de San Francisco (Robbie Ray) 3:45 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Brady Singer) vs Padres de San Diego (Michael King) 4:10 p.m.

- Marineros de Seattle (George Kirby) vs Orioles de Baltimore (Brandon Young) 6:35 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Ryne Nelson) vs Marlins de Miami (Ryan Gusto) 6:40 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Shohei Ohtani) vs Piratas de Pittsburgh (Jared Jones) 6:40 p.m.

- Mellizos de Minnesota (Mike Paredes) vs Tigres de Detroit (Framber Valdez) 6:40 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) vs Azulejos de Toronto (Max Scherzer) 7:07 p.m.

- Cardenales de San Luis (Andre Pallante) vs Mets de Nueva York (Christian Scott) 7:10 p.m.

- Bravos de Atlanta (Chris Sale) vs Medias Blancas de Chicago (Davis Martín) 7:40 p.m.

- Rangers de Texas (McKenzie Gore) vs Reales de Kansas City (Seth Lugo) 7:40 p.m.

- Cachorros de Chicago (Shota Imanaga) vs Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) 8:40 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Brandon Sproat) vs Atléticos de Oakland (Jack Perkins) 9:05 p.m.

- Astros de Houston (Peter Lambert) vs Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) 9:38 p.m.

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?