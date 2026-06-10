MLB: Estos son los juegos pautados para este miércoles

Llegó el "ombligo de semana" y por lo tanto, vislumbra una electrizante jornada de las Grandes Ligas. Por esa razón, te mostraremos los enfrentamientos de este miércoles, 10 de junio, a continuación.
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El venezolano Jesús Luzardo se subirá al montículo con la misión de retomar su dominio. A su vez, el fenómeno Shohei Ohtani también lanzará, este con el objetivo de continuar su camino hacia el CY Young.
Juegos para hoy en la MLB:
- Medias Rojas de Boston (Jake Bennet) vs Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) 1:10 p.m.
- Yankees de Nueva York (Carlos Rodón) vs Guardianes de Cleveland (Parker Messick) 1:10 p.m.
- Nacionales de Washington (Foster Griffin) vs Gigantes de San Francisco (Robbie Ray) 3:45 p.m.
- Rojos de Cincinnati (Brady Singer) vs Padres de San Diego (Michael King) 4:10 p.m.
- Marineros de Seattle (George Kirby) vs Orioles de Baltimore (Brandon Young) 6:35 p.m.
- Cascabeles de Arizona (Ryne Nelson) vs Marlins de Miami (Ryan Gusto) 6:40 p.m.
- Dodgers de Los Angeles (Shohei Ohtani) vs Piratas de Pittsburgh (Jared Jones) 6:40 p.m.
- Mellizos de Minnesota (Mike Paredes) vs Tigres de Detroit (Framber Valdez) 6:40 p.m.
- Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) vs Azulejos de Toronto (Max Scherzer) 7:07 p.m.
- Cardenales de San Luis (Andre Pallante) vs Mets de Nueva York (Christian Scott) 7:10 p.m.
- Bravos de Atlanta (Chris Sale) vs Medias Blancas de Chicago (Davis Martín) 7:40 p.m.
- Rangers de Texas (McKenzie Gore) vs Reales de Kansas City (Seth Lugo) 7:40 p.m.
- Cachorros de Chicago (Shota Imanaga) vs Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) 8:40 p.m.
- Cerveceros de Milwaukee (Brandon Sproat) vs Atléticos de Oakland (Jack Perkins) 9:05 p.m.
- Astros de Houston (Peter Lambert) vs Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) 9:38 p.m.