MLB: Mira cómo se pone la tabla de posiciones tras los resultados de este martes

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Durante este martes, 9 de junio, se llevó a cabo una nueva jornada del mejor beisbol del mundo y luego de los recientes resultados, repasaremos cómo se puso la tabla de posiciones en ambas ligas.

El movimiento más notable ocurrió en la división Oeste de la Liga Nacional, donde Padres de San Diego igualó a Cascabeles de Arizona en el segundo puesto. Por su parte, Yankees de Nueva York se convirtió en el primer equipo de la Liga Americana en alcanzar los 40 lauros.

Posiciones en la Liga Nacional

División Este:

Bravos de Atlanta (45-22) Phillies de Philadelphia (36-31) Nacionales de Washington (35-33) Marlins de Miami (32-35) Mets de Nueva York (29-37).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (41-24) Cardenales de San Luis (36-28) Piratas de Pittsburgh (34-33) Cachorros de Chicago (34-33) Rojos de Cincinnati (32-34).

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (43-24) Cascabeles de Arizona (34-32) Padres de San Diego (34-32) Gigantes de San Francisco (27-41) Rockies de Colorado (25-42).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (39-25) Yankees de Nueva York (40-26) Azulejos de Toronto (33-35) Orioles de Baltimore (31-37) Medias Rojas de Boston (27-38).

División Central:

Guardianes de Cleveland (37-32) Medias Blancas de Chicago (35-31) Mellizos de Minnesota (30-38) Reales de Kansas City (28-39) Tigres de Detroit (28-39).

División Oeste: