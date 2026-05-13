MLB: El fantasma de las lesiones vuelve a tocarle a puerta a Francisco Álvarez

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Pese a que vencieron en su enfrentamiento, algo que no se ha hecho tan habitual en la primera mitad de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, los aficionados de New York Mets quedaron preocupados por el estado de salud de Francisco Álvarez, quien abandonó el compromiso en la jornada de este martes 12 de mayo.

El venezolano abandonó el encuentro en la sexta entrada después de una acción que encendió las alarmas en el dugout neoyorquino. Ahora el jugador será sometido a una resonancia magnética para conocer con exactitud el alcance de la lesión.

La jugada ocurrió durante uno de sus turnos al bate, cuando Álvarez hizo swing sobre un lanzamiento y al conectar un foul realizó un movimiento incómodo que provocó la torsión de su pierna. De inmediato fue atendido por el manager Carlos Mendoza y el cuerpo médico del equipo. Tras varios minutos de evaluación en el terreno, el receptor fue sustituido por Luis Torrens, generando incertidumbre sobre su estado físico.

Francisco Álvarez enciende las alarmas por Mets

Antes de la lesión, Álvarez atravesaba una temporada productiva con promedio de .241 y un OPS de .710 en 37 compromisos, consolidándose como el receptor titular de los Mets. A sus 24 años, el joven careta continúa mostrando su talento ofensivo y defensivo, aunque nuevamente aparece la preocupación por su estado físico, un tema que ha marcado buena parte del inicio de su carrera en las Grandes Ligas.

En campañas anteriores, Francisco Álvarez ya había sufrido varios contratiempos médicos, incluyendo lesiones en los ligamentos del pulgar y una fractura en la mano que lo obligaron a perder tiempo importante. Si esta nueva molestia lo obliga a ausentarse, Luis Torrens asumiría la receptoría titular mientras el equipo evalúa otras alternativas desde Triple-A, donde Hayden Senger aparece como una opción inmediata para reforzar la plantilla.