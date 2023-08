MLB: Dallas Keuchel coqueteó con el juego perfecto

Mellizos de Minnesota le transmitió una gran confianza a Dallas Keuchel, quien firmó un contrato de Ligas Menores y ahora, está disfrutando de su regreso al beisbol de las Grandes Ligas y más cuando ha tenido unas últimas temporadas para el olvido.

Sin embargo, Keuchel ha respondido de buena manera a esta nueva oportunidad y luego de cargar con la derrota en sus primeras dos aperturas con Mellizos, el siniestro ha brillado de manera contundente este domingo, con su mejor actuación en el montículo de los últimos años.

El siniestro laboró por espacio de seis entradas y un tercio, permitiendo solamente un imparable y recetando a un total de tres bateadores. Pero eso no es todo, Keuchel coqueteó con el no hit, no run ante los Piratas de Pittsburgh hasta el séptimo episodio.

De esta manera, el ganador del Premio Cy Young, ha vuelto a sonreír en Las Mayores y de alguna u otra forma, si mantiene este dominio, puede recuperar su lado más impresionante como abridor de un equipo de las Grandes Ligas.