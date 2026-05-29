MLB: ¿Cuáles son los favoritos para estos cinco juegos de este 29 de mayo?

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La jornada de este viernes 29 de mayo marca el inicio de las últimas series de las Grandes Ligas para esta semana. Muchas emociones y beisbol del bueno prometen en cada uno de los escenarios, pero en esta ocasión haremos un mayor enfoque en cinco compromisos en particular.

Los equipos favoritos para esta jornada en la MLB

Bravos de Atlanta (Grant Holmes) vs Rojos de Cincinnati (Chris Paddack) | 6:40 p.m.

Un inspirado conjunto de Atlanta viaja hasta el Great American Ball Park para medir fuerzas contra Cincinnati, quienes no la están pasando del todo bien en la División Central de la Liga Nacional.

Acá, los dirigidos por el manager Walt Weiss parten como los grandes favoritos no solo por su gran rendimiento en lo que va de temporada, sino porque además vienen de sumar una victoria contundente en la última jornada. Según las casas de apuestas, su probabilidad de victoria es del 53%.

Medias Rojas de Boston (Tyler Samaniego) vs Guardianes de Cleveland (Slade Cecconi) | 7:10 p.m.

Este duelo que se desarrollará en el Progressive Field seguramente presenciará varios batazos de parte y parte. Boston tratará de sacudirse su última derrota, solo que para ello se las verá contra un elenco de Cleveland que se mantiene sólido en su división.

El duelo de abridores luce parejo, con un Samaniego que abrirá por primera vez en la temporada. Según las casas de apuestas, las Medias Rojas parten con una leve ventaja del 52% sobre sus rivales de turno.

Tigres de Detroit (Troy Melton) vs Medias Blancas de Chicago (Erick Fedde) | 7:40 p.m.

Con dos victorias al hilo, es muy difícil pensar que las Medias Blancas caerán en la cita de este viernes, sobre todo si tomamos en cuenta que los bengalíes siguen sin ver mucha luz. De hecho, hay que mencionar que la diferencia entre ambos es de 7.5 juegos.

Dicho esto, es más que probable que el Rate Field presenciará otro triunfo del elenco de Chicago, algo que lo saben muy bien las casa de apuestas al proyectarles hasta un 62% de probabilidades de extender su racha positiva.

Reales de Kansas City (Stephen Kolek) vs Rangers de Texas (McKenzie Gore) | 8:05 p.m.

En un encuentro donde alguno de los dos equipos romperá su seguidilla de derrotas, todo parece apuntar que Gore tendrá una leve ventaja en el duelo de pitcheo. El detalle es que no podrá descuidarse ante una toletería de Kansas City que cuenta con grandes piezas ofensivas.

Acá, y según datos de las casas de apuestas, el elenco texano cuenta con una probabilidad del 60% de salir airoso en la noche de este viernes en el Globe Life Field con el apoyo de su fanaticada.

Cerveceros de Milwaukee (Coleman Crow) vs Astros de Houston (Kai-Wai Teng | 8:10 p.m.

Para esta cita cualquier cosa puede suceder. Ciertamente, el elenco de Milwaukee se encuentra cómodo en la cima de su división, en tanto que Houston va escalando poco a poco en la suya. Además, hay que mencionar que ambos llegan con rachas de tres y dos victorias al hilo, respectivamente.

Por ende, aquí la balanza se inclinará un poco más hacia el grupo que lideran los venezolanos William Contreras y Jackson Chourio. Las probabilidades de victoria para ellos ronda el 58%, aunque en el Daikin Park esperan ver un cosa distinta.