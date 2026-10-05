MLB: Brayan Rocchio revela la clave de su éxito en octubre: “Venezuela me preparó”

Brayan Rocchio y los Guardianes de Cleveland disputan actualmente la Serie Divisional de la Liga Americana ante las Medias Blancas de Chicago, en una instancia donde el venezolano vuelve a mostrar su capacidad para aparecer en situaciones de máxima presión.

Más allá de su evolución en las Grandes Ligas, Rocchio identifica un momento específico de su carrera como el punto de partida de esa confianza que hoy exhibe en octubre.

La importancia de la LVBP en Rocchio

Antes de la temporada 2024, Cleveland envió al campocorto a disputar la LVBP con los Tiburones de La Guaira, experiencia que terminó siendo determinante para aprender a controlar sus emociones y afrontar escenarios de alta presión.

En aquella campaña, Rocchio disputó 20 encuentros y bateó para .377 de promedio, con .998 de OPS, además de convertirse en una de las piezas importantes de los escualos durante su histórica conquista del campeonato, el primero de la franquicia en 38 años.

"Venezuela me preparó para esos momentos. La pelota invernal me dio la confianza para responder en este tipo de juegos y ser yo mismo. … Esa fue la primera vez que me dije: ‘En esos momentos es donde tengo que estar’", explicó en una entrevista para MLB.com.

Y es que el venezolano considera que aquella experiencia en la pelota criolla no solo le permitió mejorar con el bate, sino también desarrollar la mentalidad necesaria para competir cuando cada turno puede cambiar el rumbo de un encuentro.

Ahora, esa enseñanza vuelve a cobrar valor mientras Cleveland busca avanzar en octubre. Para Brayan Rocchio, la raíz de su confianza en postemporada nació mucho antes de convertirse en una de las figuras de los Guardianes: estuvo en Venezuela, con Tiburones.

Números de Brayan Rocchio de por vida en postemporada de la MLB