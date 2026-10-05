MLB: Este pelotero venezolano se mete entre los candidatos al Premio Hank Aaron 2026

La temporada regular 2026 dejó actuaciones ofensivas sobresalientes y entre los protagonistas aparece un pelotero venezolano, quien fue incluido entre los candidatos a uno de los galardones individuales más importantes de MLB: el Premio Hank Aaron.

Willson Contreras, el representante venezolano

El único venezolano entre los finalistas es Willson Contreras, cuyo rendimiento durante 2026 lo convirtió en el pelotero más productivo de las Medias Rojas de Boston y ahora le permite competir por dicho galardón.

El Hank Aaron reconoce al jugador ofensivo más destacado de la temporada regular en cada liga. Para seleccionar a los candidatos, un comité de periodistas de MLB.com tomó en cuenta las principales estadísticas ofensivas, además de los logros y el impacto de cada pelotero durante la campaña.

La lista completa de candidatos está dividida entre ambas ligas:

Liga Americana: Pete Alonso, Yordan Álvarez, Jake Bauers, Randy Arozarena, Junior Caminero, Yandy Díaz, Riley Greene, Willson Contreras, Matt Olson y Kyle Schwarber.

Liga Nacional: CJ Abrams, Pete Crow-Armstrong, Elly De La Cruz, Shohei Ohtani, Ben Rice, Sal Stewart, Miguel Vargas, Fernando Tatis Jr., Bobby Witt Jr. y Jordan Walker.

Los ganadores serán anunciados el 11 de noviembre, durante una ceremonia especial de los Premios MLB en Las Vegas. La votación estará a cargo de un panel integrado por figuras históricas de las Grandes Ligas y antiguos ganadores del reconocimiento, además de los aficionados, quienes podrán elegir a sus favoritos en MLB.com.

Números de Willson Contreras en la temporada 2026 de la MLB