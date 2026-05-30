MLB

MLB: Así quedaron los resultados en la jornada de este viernes, 29 de mayo

Por

Meridiano

Sabado, 30 de mayo de 2026 a las 12:53 am

Esta jornada se describe como la "jornada de los walk-offs con vuelacercas 

Suscríbete a nuestros canales

Los viernes nunca decepcionan en Las Mayores y otra prueba de ello se evidenció este 29 de mayo, con otra extraordinaria jornada. Por lo tanto, a continuación te mostraremos cómo quedaron todos los resultados.

NOTAS RELACIONADAS

Esta jornada fue describida como la "jornada de los walk-offs con vuelacercas", eso debido a que fueron cuatro los choques que terminaron con conexiones de cuatro esquinas, incluyendo uno con un batazo poderoso de Ezequiel Tovar.

Resultados de la MLB:

- Bravos de Atlanta 8-3 Rojos de Cincinnati 

- Padres de San Diego 7-5 Nacionales de Washington 

- Mellizos de Minnesota 5-6 Piratas de Pittsburgh 

- Azulejos de Toronto 6-5 Orioles de Baltimore 

- Angelinos de Anaheim 5-8 Rays de Tampa Bay 

- Marlins de Miami 7-9 Mets de Nueva York 

- Medias Rojas de Boston 3-4 Guardianes de Cleveland 

- Cachorros de Chicago 5-6 Cardenales de San Luis 

- Tigres de Detroit 3-4 Medias Blancas de Chicago 

- Reales de Kansas City 1-9 Rangers de Texas 

- Cerveceros de Milwaukee 5-4 Astros de Houston 

- Gigantes de San Francisco 6-8 Rockies de Colorado 

- Yankees de Nueva York 8-2 Atléticos de Oakland 

- Phillies de Philadelphia 2-4 Dodgers de Los Angeles.

-Cascabeles de Arizona 6-7 Marineros de Seattle 

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?