MLB: Salvajada de jonrón de Oneil Cruz cae fuera del estadio

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El campocorto dominicano de los Piratas de Pittsburgh, Oneil Cruz, volvió a demostrar el alcance de su fuerza bruta el viernes por la noche al guiar a su equipo a una victoria por remontada de 6-5 sobre los Mellizos de Minnesota, dejando una marca imborrable en la historia de la franquicia.

El momento cumbre del encuentro ocurrió cuando Cruz descifró un lanzamiento cortado en el centro del plato. El bateador zurdo conectó un impacto sólido que proyectó la pelota a una distancia de 450 pies, superando la barda del jardín derecho del PNC Park hasta caer de aire directamente en las aguas del río Allegheny. La velocidad de salida del batazo se registró en 110.8 millas por hora.

De acuerdo con los registros oficiales de la Major League Baseball recopilados por el periodista Aiden Stepansky, este impacto representa apenas la séptima ocasión en los 25 años de historia del estadio en que una pelota llega al río directamente de aire. El propio Cruz había sido el último jugador en lograr dicha hazaña el 22 de junio de 2024 en un enfrentamiento contra los Rays de Tampa Bay.

Contando los cuadrangulares que han alcanzado el agua tanto de aire como por rebote, Cruz acumula un total de siete vuelacercas en el río Allegheny, la cifra más alta para cualquier pelotero en la historia del PNC Park.

El poder de Cruz medido en pies

La distancia de los cuadrangulares de Cruz lo sitúa en una categoría exclusiva dentro del beisbol organizado. Segun datos de Sarah Langs, desde el inicio de la temporada 2024, el campocorto se ha consolidado como uno de los bateadores que registra conexiones de largo metraje con mayor regularidad en Las Mayores.

Jonrones de más de 450 pies desde 2024

Shohei Ohtani: 10

Aaron Judge: 10

Oneil Cruz: 8

Los datos reflejan que el jugador de los Piratas compite directamente en potencia con los dos principales referentes de fuerza de la Liga Americana y la Liga Nacional, superando la media de los bateadores de su posición.

Los indicadores avanzados señalan que Cruz registra actualmente el porcentaje de pelotas bateadas con fuerza más alto de toda su carrera profesional. Tras participar en 56 compromisos de la temporada regular, acumulando un total de 252 apariciones en el plato, sus registros ofensivos se sitúan en 12 cuadrangulares y 17 bases robadas, balance que aporta tanto poder como velocidad a la alineación de Pittsburgh.