MLB: ¡Se puso la capa! Ezequiel Tovar deja en el terreno a San Francisco

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¡Qué lindo viernes para Ezequiel Tovar! El venezolano se puso la capa en la jornada de hoy con un par de bambinazos en el Coors Field, incluyendo uno para dejar tendidos en el terreno a Gigantes de San Francisco.

Aunque llegaron perdiendo 6-3 a la última entrada, la novena que viste púrpura y negro hilvanó un grandioso rally de cinco anotaciones, para llevarse un emocionante triunfo de 6-8.

Ezequiel Tovar sacó el primero

El primero de la noche para el oriundo de Maracay llegaría en la octava entrada tras castigar una recta afuera por parte del derecho Keaton Winn con un compañero en circulación.

El venezolano se voló la barda por todo el jardín central con un astronómico batazo que recorrió 441 pies de distancia. Además, eso impulsó a su novena a venir de atrás, debido a que colocó el choque por la mínima 3-4.

Ezequiel Tovar terrenea a San Francisco

En el siguiente tramo, el cual significaba la última oportunidad para Colorado, Tovar vino a batear con el desafío igualado 6-6 y se encargó de ponerle sello a la remontada.

Caleb Kilian fue la víctima en esta oportunidad, tras recibir un enorme batazo a 406 pues de distancia por el jardín izquierdo, el cual lo envió a sentarse porque, aunque con esa era suficiente para darle el triunfo a su equipo, Tovar llevó con la grúa a un compañero que corría en primera base.

Este bambinazo significó el tercer vuelacercas en la presente semana para Tovar y el cuarto del torneo, quien da muy buenas señales de reacción a nivel ofensivo.