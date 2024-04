MLB: ¡A tomar nota! Salvador Pérez da un importante consejo a las futuras generaciones (+Video)

Para nadie es un secreto que uno de los peloteros venezolanos de mayor jerarquía en este momento es Salvador Pérez. A día de hoy no hay receptor criollo que no lo tenga a él como una figura influyente, ya que se trata de un beisbolista que puede resaltar tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Salvy debutó en las Grandes Ligas en la temporada 2011, y desde entonces se ha convertido en una pieza vital de los Reales de Kansas City. De hecho, la propia organización se encargó de nombrarlo como su capitán a partir del 2023, pues tantos años de dedicación y trabajo al 100% fueron dignos de ese reconocimiento.

Pero como suele ocurrir en la vida de todo beisbolista, los comienzos nunca son fáciles. En una entrevista con el comentarista deportivo Ernesto Jerez, el carabobeño confesó que siempre estará agradecido con su madre por todas las decisiones que tomó y ella apoyó, entre esas dejar los estudios.

"Yo le agradezco mucho a mi mamá. Cuando me gradué de bachiller le dije a ella que no quería estudiar más, le dije que me diera un año para ver si firmaba. Si lo hacía, bien; y si no, volvería a estudiar. Al final, gracias a Dios firmé", comentó entre risas.

Si bien a simple vista puede parecer un mal acto, el grandesliga no desaprovechó la oportunidad para dejarle un gran consejo a todos los futuros beisbolistas. Y es que tomen la decisión que tomen, los estudios siempre serán cosa del día a día.

"No crean que no van a estudiar si son receptores de Grandes Ligas. Van a estudiar más que yendo a una universidad. Ahí en la computadora tengo números y números, reportes y reportes", finalizó Salvador Pérez.