La verdadera campeona: Luis Arráez entrega su medalla de oro a quien lo hizo posible

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Cuando Luis Arráez regresó a la disciplina de los Gigantes tras liderar a Venezuela hacia la gloria en el Clásico Mundial de Béisbol el pasado marzo, hubo un detalle que llamó la atención: no llevaba consigo su medalla de oro. La razón es simple y poderosa: el galardón ya tenía dueña.

Arráez decidió que el lugar de ese oro no era su vitrina personal, sino el cuello de la mujer que lo ha impulsado desde el primer día: su madre, María. “Mi mamá siempre me ha dado todo a lo largo de mi vida”, confesó Arráez con orgullo. “Tenía que dársela a ella”.

Los cimientos de un "Regadera"

La historia de éxito de Arráez no comenzó en una academia de lujo, sino en el patio de su casa en San Felipe, Venezuela. Allí, su padre Ernesto colgaba una pelota de un árbol de mango para que Luis practicara su swing con un bate de plástico. Pero mientras Ernesto ponía la técnica, su madre, a quien llaman cariñosamente "Mari", ponía la logística y el apoyo incondicional.

Mari fue quien se aseguró de que Luis nunca faltara a un juego, recorriendo estadios y acompañándolo en cada etapa de su formación. Para el actual segunda base, su madre ha sido el ancla en los momentos donde el camino hacia las Grandes Ligas parecía cuesta arriba. "Todos están ahí en los buenos momentos, pero tu madre es tu madre; ella ha estado conmigo en los días más difíciles", reflexionó el pelotero.

Un reencuentro familiar en la cima del mundo

Aunque Arráez debutó en la Gran Carpa en 2019 con los Mellizos, la distancia y los trámites burocráticos impidieron que sus padres lo vieran jugar en vivo durante años. No fue sino hasta 2023 cuando, tras obtener sus visas, Ernesto y Mari pudieron finalmente viajar a Estados Unidos.

El destino les tenía preparado un escenario inmejorable: las gradas del loanDepot Park en Miami. Allí, fueron testigos de cómo su hijo y la selección de Venezuela se coronaban campeones tras vencer 3-2 a Estados Unidos en una final de infarto. Aquella "vuelta de honor" que Mari y Luis solían dar en los estadios infantiles de Yaracuy se repitió, simbólicamente, en el escenario más grande del béisbol mundial.

"Cada vez que salíamos campeones, yo tomaba el trofeo con mi hijo y dábamos una vuelta de honor llenos de alegría", recordó Mari tras la final. "Lograrlo ahora en el Clásico Mundial ha sido realmente especial".

El pilar detrás del diamante: Gladys y sus tres motores

Si Mari es el origen de su carrera, su esposa Gladys es el presente que lo mantiene enfocado. Arráez no duda en darle crédito por su madurez y estabilidad. Radicados en Doral, Florida, la pareja ha formado un hogar junto a sus tres hijas: Emma, Esther y Esthela.

El venezolano reconoce que la llegada de su primera hija, Emma, en 2017, marcó un punto de inflexión en su vida profesional. “Estoy en las Grandes Ligas gracias a ella y a mis hijas”, admitió. La influencia de Gladys ha sido fundamental para que Arráez evolucione no solo como el "Rey del Contacto" en el terreno, sino como un hombre de familia ejemplar.

Para Luis Arráez, cada hit y cada trofeo son compartidos. En su mundo, el éxito no se mide solo en promedio de bateo, sino en la gratitud hacia las mujeres que han moldeado su camino.