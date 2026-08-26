Ficha de Caribes de Anzoátegui es llamado a Grandes Ligas por Washington

Suscríbete a nuestros canales

Los Washington Nationals decidieron subir al lanzador derecho venezolano Luis Perales desde Triple-A Rochester, en lo que será su primera oportunidad en las Grandes Ligas. Para abrirle espacio en el roster, el equipo envió a las menores al también derecho Jake Bird después de la derrota ante los Colorado Rockies.

El diestro, quien pertenece a Caribes de Anzoátegui en el béisbol venezolano, ya forma parte del roster de 40 jugadores, por lo que no fue necesario realizar otro movimiento. A sus 23 años, el derecho afronta su primera temporada dentro de la organización de Washington después de llegar durante el pasado receso de temporada procedente de Boston Red Sox.

Los Nacionales y los Medias Rojas protagonizaron un poco habitual intercambio de prospectos, enviando a Perales a Washington a cambio del también lanzador Jake Bennett. Mientras Bennett debutó en mayo y se consolidó en la rotación de los Red Sox, el venezolano tuvo que esperar un poco más debido a su historial de lesiones.

Luis Perales recibe el llamado a Las Mayores

El venezolano se perdió buena parte de la temporada 2025 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John, pero este año ha podido mantenerse saludable, salvo por una breve estadía en la lista de lesionados a finales de mayo. Con Rochester acumuló 96.1 entradas, registrando efectividad de 3.64, además de ponchar al 23.5% de los bateadores enfrentados y conseguir un 47% de rodados. Sin embargo, su principal problema ha sido el control, ya que otorgó boletos a más del 13% de sus oponentes

Perales posee una combinación atractiva de velocidad y capacidad para generar swings fallidos y roletazos. Su recta ha promediado 98.5 millas por hora y la complementa con un cutter, cambio de velocidad y, ocasionalmente, slider. Washington lo desarrolló principalmente como abridor durante la temporada, aunque recientemente comenzó a trabajar en apariciones de una o dos entradas como relevista.