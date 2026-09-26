Mundial de Beisbol U15

¡Extrainning especial! Antesala a las 5:00 PM del Mundial Sub 15 de Beisbol

Extrainning servirá de previa a la jornada en la que Venezuela se mide a China Taipei

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Meridiano

Sabado, 26 de septiembre de 2026 a las 04:13 pm
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¡Extrainning especial! Antesala a las 5:00 PM del Mundial Sub 15 de Beisbol
Foto: WBSC

Luego de un inolvidable día inaugural, el Mundial de Beisbol U15 de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol continúa este sábado 26 de septiembre, con seis encuentros emocionantes. Por supuesto, el plato fuerte para nosotros es el segundo duelo de la selección de Venezuela, que debutó con un triunfo apabullante ante Australia.

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En esta ocasión, el combinado criollo se medirá a su similar de China Taipei, otra potencia mundial de este deporte, por lo que pinta para ser un compromiso realmente complicado y una prueba de fuego para un equipo venezolano que lució muy bien en su debut. Además, este encuentro contará con la transmisión en vivo y en exclusiva de Meridiano Televisión, en una transmisión que se llevará a cabo luego de una antesala en Extrainning.

Jornada 2 del Mundial U15

  • 11:30 AM: Nicaragua vs Estados Unidos (Transmisión de Meridiano Televisión)
  • 3:00 PM: Sudáfrica vs Cuba
  • 3:30 PM: Australia vs República Checa
  • 5:00 PM: ANTESALA ESPECIAL EN EXTRAINNING
  • 6:00 PM: Alemania vs Japón (Transmisión de Meridiano Televisión)
  • 7:30 PM: Venezuela vs China Taipei (Transmisión de Meridiano Televisión)
  • 9:30 PM: República Dominicana vs México (Transmisión de Meridiano Televisión)
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