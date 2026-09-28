¡De mal en peor! Los Angels terminan con 100 derrotas por primera vez en su historia

Los Ángeles Angels hicieron historia de una manera inesperada al cerrar la temporada con su primera campaña de 100 derrotas en la historia de la franquicia, siendo la única organización que jamás había sufrido este número de caídas en una misma temporada de MLB.

Antes de este domingo, el equipo había disputado 66 temporadas y en 65 de ellas había terminado con menos de un centenar de derrotas, una marca que ningún otro conjunto de las Grandes Ligas había conseguido mantener.

La derrota definitiva llegó en el juego número 162, cuando los Seattle Mariners se impusieron 7-3 a los Angelinos. El resultado puso punto final a una campaña complicada para Los Ángeles y convirtió a la organización en la última franquicia de MLB en registrar una temporada con al menos 100 derrotas, poniendo fin a una particular racha histórica.

Los Angels decepcionan con temporada de 100 derrotas

Yusei Kikuchi fue el encargado de abrir el encuentro por los Angelinos. El zurdo trabajó cinco entradas, permitió seis imparables y tres carreras limpias, otorgó un boleto y ponchó a siete bateadores. Con esta actuación, terminó el año con efectividad de 4.92, WHIP de 1.54 y récord de 1-7. El WHIP representó el peor registro de su carrera, mientras que su porcentaje de victorias fue el más bajo y su efectividad la más alta desde su segunda temporada en 2020.

La ofensiva de Los Ángeles intentó reaccionar, pero no encontró suficiente producción para evitar la derrota. Un elevado de sacrificio de Vaughn Grissom permitió anotar a Bryce Teodosio en la sexta entrada, mientras que José Siri conectó un jonrón de dos carreras en el octavo episodio. Fue insuficiente para los Angelinos, que terminaron así una temporada histórica.

Además, el cierre de la campaña marca el final de una etapa bajo la propiedad principal de Arte Moreno, antes de que Kroenke Sports and Entertainment asuma el control mayoritario del equipo.