Brazos a millón: La batalla aumenta para ganar el premio Cy Young

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Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

Los lanzadores Cam Schittler (Liga Americana) y Jacob Misiorowski, (Liga Nacional) surgen como los grandes favoritos a obtener el codiciado premio Cy Young que se otorga a los mejores serpentineros de las Grandes Ligas.

Sin embargo, todavía tienen que demostrar sus cualidades ante el asedio de otros pitchers que vienen embalados a tratar de bajar del pedestal a los principales aspirantes.

Sin embargo, si la temporada regular terminara hoy, Schlittler, de los Yankees de Nueva York se perfila para ganar el galardón, mientras que Misiorowski (Cerveceros de Milwaukee) tiene una ventaja sumamente sólida para asegurar el premio en la Liga Nacional.

Schlittler ha sido el lanzador más consistente de la liga en las encuestas oficiales de la MLB. Lidera las probabilidades gracias a su tremendo control y capacidad para devorar entradas.

Schitter tiene esta temporada, hasta la jornada del miércoles, un registro de 12-6 con efectividad de 2.04 en 171.2 entradas en las que ha propinado 2110 ponches y un whip de 0.97. Si la temporada regular terminara hoy, Cam Schlittler se perfila para ganar el galardón en la Liga Americana, mientras que Jacob Misiorowski tiene una ventaja sumamente sólida (con momios de apuestas de -800) para asegurar el premio en la Liga Nacional.

No obstante, tiene un rival de categoría y es es: Dylan Ceas, quien marcha con récord de 10-5, efectividad de 2,04 en 156.1 episodios, 221 guillotinados y el whip es de 1.05.

Un tercero en la puja por el galardón lo es Sonny Gray (Medias Rojas de Boston), quien presenta registro de 16-4, efectividad de 2.83 en 143.2 capítulos y un whip de 1.09.

Dominio absoluto en Milwaukee

En el viejo circuito, la conversación cambió de rumbo de manera drástica en las últimas semanas, posicionando a un nuevo y dominante favorito de la crítica especializada y ese no es otro que Jacob Misiorowski del equipo Cerveceros de Milwaukee.

Misiorowski es un joven lanzador derecho que ha destronado a toda la competencia tras hilvanar varias aperturas consecutivas de corte histórico. Mantiene una efectividad muy baja y un promedio de ponches por cada 9 entradas que asusta a los bateadores.

El principal adversario es el dominicano Cristopher Sánchez (Filis de Filadelfia), quien encabeza la rotación de su equipo y es el lanzador más valioso en cuanto a WAR. Ha completado más entradas que nadie, lo que le da un mérito tremendo.

El veterano al acecho

Chris Sale (Bravos de Atlanta). Sigue demostrando su vigencia con una de las efectividades más bajas de todo el béisbol.

Las estadísticas de los dos rivales mencionados refieren números realmente brillantes. Sánchez reúne una campaña con marca de 16-4, tiene 2.52 de EFE en 175.1 actos en los que colecciona 202 K y whip de 1.05. Por su parte, Sale reúne récord de 13-9, Efe de 2.06, en 144 capítulos con 177 K y Whip de 1.00.

Criollo con chance

El criollo Jesús Luzardo (Filis) ha realizado una campaña sólida sobre todo porque este lanzador tiene registro de nueve triunfos, sin derrotas en la carretera y eso es un aporte que puede meterlo en la pelea.

Quiere dar más

Eduardo Rodríguez (Cascabeles de Arizona) no se amilana luego de la derrota en el duelo que enfrentó a Luzardo. Ahora espera cerrar la campaña con más triunfos que lo acerquen a la meta, aunque su objetivo principal es meter a su conjunto en la postemporada.