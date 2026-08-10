Así se jugarán los playoffs de la MLB: ¿tendremos campeón en Halloween?

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Las Grandes Ligas anunciaron oficialmente su calendario para la postemporada 2026. Este año, la máxima emoción del béisbol se adelantará un poco y no esperará a octubre.

La acción arrancará el martes 29 de septiembre con las vibrantes Series de Comodines. Estas llaves se disputarán al mejor de tres compromisos. El segundo juego será el 30 de septiembre y un eventual tercero el primero de octubre.

Es importante destacar que no todos los clasificados jugarán esta primera ronda eliminatoria. Los dos mejores equipos de cada liga avanzarán directamente a la siguiente fase.

Mientras tanto, el tercer sembrado enfrentará al sexto, y el cuarto se medirá al quinto. El equipo mejor posicionado tendrá la ventaja de ser local durante toda la serie. Los ganadores obtendrán el anhelado boleto para medirse a los líderes de cada circuito.

Rumbo a las Series Divisionales

Las Series Divisionales comenzarán el sábado 3 de octubre. Se jugará al mejor de cinco partidos bajo un tradicional formato. Los equipos con mejor récord serán anfitriones de los dos primeros juegos y de un eventual quinto.

Para la Liga Nacional, un juego decisivo está programado para el viernes 9 de octubre. Por su parte, si la Liga Americana necesita un quinto duelo, este se jugaría el 10 de octubre.

La batalla por los banderines

La lucha por el campeonato de liga se definirá en una emocionante serie al mejor de siete. El formato para esta etapa cambia a un 2-3-2, premiando al mejor clasificado con más localía.

La Liga Nacional inaugurará las acciones el domingo 11 de octubre con su primer encuentro. La Liga Americana encenderá los motores un día después, el lunes 12 de octubre. Un posible séptimo juego se disputaría el 19 de octubre en la Nacional y el 20 en la Americana.

Una Serie Mundial de terror

A diferencia de otros años, la fecha de inicio del Clásico de Otoño ya está fijada desde ahora. Sin importar cuándo terminen las series previas, el Juego 1 será el viernes 23 de octubre. La Serie Mundial mantendrá el formato al mejor de siete.

El equipo con el mejor récord de la temporada regular tendrá la ansiada ventaja de localía. Si la serie se extiende al máximo, conoceremos al campeón la noche de Halloween, el 31 de octubre.