Alivio en Chicago: Diagnóstico favorable para el cerrador criollo Daniel Palencia

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Después de días de incertidumbre, los Cachorros de Chicago recibieron noticias bastante positivas sobre el estado físico de Daniel Palencia. El talentoso cerrador venezolano fue sometido a estudios de imagen tras presentar rigidez y molestias en su codo derecho. Afortunadamente, los resultados descartaron un daño estructural grave en el brazo de lanzar del apagafuegos sudamericano.

El mánager Craig Counsell confirmó este sábado que la resonancia magnética reveló únicamente una "leve distensión en el flexor".

Para garantizar una óptima recuperación, el relevista criollo se mantendrá alejado del montículo durante los próximos días. Counsell precisó que Palencia no soltará el brazo durante la próxima gira del equipo frente a los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee.

Posterior a este necesario descanso preventivo, el cuerpo técnico de los oseznos evaluará su progreso físico. "Y luego empezaremos a aumentar su carga de trabajo nuevamente", agregó el estratega sobre el plan a seguir con el venezolano.

Dominio puro pese a las molestias

Las alarmas se encendieron inicialmente durante la presentación del derecho el pasado lunes ante los Rockies de Colorado. A pesar de la molestia evidente, el venezolano mostró su dominio habitual, promediando 98.4 millas por hora con su potente recta. Incluso, en esa exigente labor de 20 pitcheos durante el noveno episodio, su velocidad máxima alcanzó las imponentes 100.3 mph.

Sin embargo, su lenguaje corporal generó una preocupación inmediata y visible en el cuerpo técnico de Chicago. Esto motivó una inusual visita al montículo por parte de Counsell, acompañado por un especialista del cuerpo médico. A pesar de la intervención, el cerrojo vinotinto insistió en continuar y terminó ponchando a los tres bateadores que enfrentó.

Precaución prioritaria y números destacados

Alentados por la cautela médica, la gerencia decidió enviar a Palencia a la lista de lesionados de 15 días este martes. Jed Hoyer, presidente de operaciones de béisbol, explicó que la medida buscaba proteger la salud a largo plazo de su valioso relevista.

"Él insistió en que se sentía genial y lo reafirmó lanzando muy bien, pero tenía sentido inhabilitarlo", detalló el directivo. El derecho de 26 años ha sido una pieza fundamental, acumulando tres salvamentos en 19 apariciones durante esta temporada.

En 16.2 entradas de labor, el serpentinero ostenta una brillante efectividad de 2.70, con 19 ponches y apenas seis boletos. No obstante, las lesiones han mermado su constancia, recordando que previamente perdió tiempo de juego por un problema en el oblicuo izquierdo.

Ha sido una primera mitad de campaña llena de altibajos en el ámbito de la salud para el relevista. Todo esto ocurre después de que Palencia fuera una figura clave para ayudar a Venezuela a coronarse en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo.

Reestructuración temporal del bullpen de Chicago

Su ausencia temporal representa un desafío táctico inmenso para el bullpen en esta etapa crucial de la temporada. Cabe recordar que Counsell lo había oficializado como el cerrador del equipo en los albores de la pretemporada.

Este nombramiento llegó gracias a sus 22 rescates del año pasado y su efectividad de 2.91 en 54 compromisos de ronda regular. Ante esta baja tan sensible, el dirigente de la novena de Illinois decidió no designar un taponero fijo a corto plazo.

Counsell anticipó que manejará las situaciones de apremio mediante un comité, dependiendo de los enfrentamientos de cada noche. "Serán los mismos muchachos, solo que en un orden diferente; simplemente tendrán que sacar sus outs", concluyó el estratega.