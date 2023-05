MLB: Elieser Hernández se pierde la mitad de la temporada con Mets de Nueva York

El lanzador venezolano de los Mets de Nueva York Elieser Hernández, fue trasladado a la lista de 60 días por su lesión tras una distensión en el hombro derecho y abrir un espacio en el roster de 40 peloteros en esta temporada de las Grandes Ligas.

El pelotero de 28 años de edad, sigue recuperándose de esta importante lesión para recuperarse en su totalidad y poder incorporarse en la rotación abridora o actuar desde el bullpen, debido a que puede desempeñarse en cualquier rol.

En 2022 tuvo participación en 20 juegos, donde dejó récord de tres ganados y seis perdidos con una efectividad de 6.35, en 287.2 episodios lanzados con su antigua organización con la cual debutó en el año 2018.

Roster Moves: #LGM



~ C Tomás Nido has been placed on the 10-Day IL with "Dry Eye Syndrome."



~ C Michael Pérez has been recalled from the @SyracuseMets and has been activated.



~ RHP Elieser Hernandez has been transferred to the 60-Day IL.