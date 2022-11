MLB: Aaron Boone y su pensamiento sobre el futuro de Aaron Judge

El tema de Aaron Judge es de los atractivos más grandes para la campaña 2023 de MLB, razón por la que el manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone habló al respecto. El mandamás de los "Mulos" no quiere ver a este pelotero con otro uniforme.

Boone habló ante la prensa por primera vez tras la eliminación en la Postemporada 2022 y el tema de "El Juez" fue una de las cosas que comentó, donde dejó claro que los números y actuación que este dejó en la última campaña son díficiles de ver de nuevo.

Además, tiene claro algo, quiere que Judge se quedé en la ciudad de Nueva York.

“Es simplemente notable lo que armó. Creo que igual de importante es la persona que es para nuestro equipo y nuestra organización. Ciertamente, es difícil pensar que alguien pueda reemplazar a Aaron Judge”, dijo Aaron Boone en "The Michael Kay Show" en ESPN.

Por otro lado, no dudó en decir que le tiene un cariño grande a este pelotero que conectó 62 jonrones en 2022 e impuso récord en la Liga Americana.

"Hopefully we get to the point where [Aaron Judge] is back in pinstripes for his entire career, like I believe it should be."https://t.co/R5mgxrq8KJ