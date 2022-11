Aaron Boone sobre Donaldson: "Ha sido una máquina ofensiva durante la mayor parte de su carrera"

El dirigente de los Yankees de Nueva York Aarron Boone, ofreció declaraciones referentes a Josh Donaldson y el papel que tendrá este experimentado pelotero en el equipo en la temporada que viene en las Grandes Ligas.

Luego de caer eliminados en cuatro juegos de manera consecutiva en la Serie de Campeonato de la Liga Americana en contra de los Astros de Houston, el cuerpo técnico tiene que empezar a planificar las piezas que estarán en la temporada 2023-2024 de MLB.

Aaron Boone on Josh Donaldson being the starting 3B next season, via @TMKSESPN:



"As we sit here right now, absolutely. He's been an offensive machine for the best part of his career. I think it was one of those years where he was searching for that consistency."