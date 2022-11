MLB: Este venezolano podría ser el sustituto de Aaron Judge en los Yankees

beisbol grandes ligas

Redacción Meridiano

Al parecer la salida de Aaron Judge de los Yankees de Nueva York parece estar muy cerca de hacerse realidad, al menos así lo ve el equipo, quienes tienen la lista de candidatos para suplantar al "Juez" si decide tomar un rumbo diferente en la próxima agencia libre.

Cabe destacar que los rumores sobre la mudanza de Judge ha circulado desde el inicio de la temporada regular pasada, cuando denegó el contrato que le presentaron los Bombarderos del Bronx, luego alimentaron los rumores sus halagos hacia los Gigantes de San Francisco, y el último momento que apoyaría esta situación sería los abucheos de los aficionados que recibió en la pasada Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Pero los Yankees ya tienen a 4 candidatos para firmar y no quedarse con las manos vacías, entre los nombres que se asoman para suplantar a Judge, está el de Adam Duvall de los Bravos de Atlanta, Mitch Haniger de los Marineros de Seattle, Wil Myers de Padres de San Diego y el venezolano David Peralta de los Rays de Tampa Bay.

De acuerdo a medios internacionales, el venezolano Peralta ha sonado con fuerza en los planes de los neoyorquinos, quienes podrían optar por sus servicios como gran sustituto del "Juez", aunque aún no se ha concretado nada, debido a que el pelotero no se ha pronunciado sobre su decisión para la siguiente temporada, sin embargo; se espera que ambos continúen su relación deportiva por más tiempo y no sea necesario buscar sustitución, sino un jugador de compañero para el estadounidense.