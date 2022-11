MLB: White Sox le hace una jugada sucia a Miguel Cairo

Redacción Merdiano

Tras varios informes que señalan a Pedro Grifol como nuevo manager de los Chicago White Sox, nuevos reportes indican que el ex manager de los Blue Jays, Charlie Montoyo, se unirá a Chicago como coach de banca.

Sources confirm: Royals bench coach Pedro Grifol expected to be named next White Sox manager. A number of White Sox coaches not being asked back. Pitching coach Ethan Katz expected to return. First on Grifol: @Buster_ESPN

El periodista de MLB, Ken Rosenthal informó que varios de los miembros del personal de Tony La Russa no volverán al equipo. El entrenador de lanzadores Ethan Katz es una aparente excepción, ya que Rosenthal señala que se espera que regrese para una tercera temporada. Daryl Van Schouwen, periodista del Chicago Sun-Times, también ha dicho lo mismo y ha informado de que es probable que el entrenador del bullpen, Curt Hasler, también se quede. El resto del personal parece estar en el aire.

Lo más notable es que incluye al ahora ex entrenador de banca Miguel Cairo. El veterano jugador de las Grandes Ligas fue contratado como mano derecha de La Russa de cara a la temporada 2021. Pasó dos años como entrenador de banca de Chicago y asumió como gerente interino al final de esta última temporada cuando La Russa se alejó para atender los problemas de salud que eventualmente lo llevaron a dejar el puesto de manager.

Cairo obtuvo una entrevista en los White Sox para el puesto de manager a tiempo completo, pero obviamente no consiguió ese trabajo. Ahora, es una pregunta abierta si volverá a la organización en cualquier capacidad.

With Charlie Montoyo becoming @WhiteSox new bench coach under new manager Pedro Grifol, what happens to Miguel Cairo? Praised by many for doing a good job filling in when manager Tony La Russa had to leave the team for medical reasons, will Cairo have a job with the club in 2023?