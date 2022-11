MLB: Esto dice la gerencia de los Mets sobre Edwin Díaz de cara a la agencia libre

Edwin Díaz viene de marcar una temporada 2022 realmente brillante y sin duda será cotizado en la agencia libre de cara a la próxima temporada de Grandes Ligas. El gerente general de los Mets de Nueva York, Billy Eppler habló sobre este tema que involucra al cerrador puertorriqueño.

Hace un par de semanas, los Mets dejaron claro que harían un fuerte esfuerzo para volver a firmar a Díaz para 2023 y esto lo ratificó el gerente Eppler, pero sabe que no será los únicos detrás de este brillante relevista.

"¿Nos gustaría tenerlo de vuelta? Absolutamente. ¿Seremos capaces de resolver algo? Potencialmente. Pero ha llegado a un punto de su carrera en el que se ha dado la oportunidad de mirar a su alrededor si así lo desea”, dijo el gerente de los Mets a los periodistas Joel Sherman y Jon Heyman.

Además, los "Metropolitanos" supuestamente iban a intentar retener al derecho de 28 años antes que iniciará la agencia libre, pero hasta ahora nada claro se ha anunciado entre organización y pelotero.

Billy Eppler says the Mets "absolutely" would like to bring back Edwin Díaz on a new deal https://t.co/4qpCfN9LM1 pic.twitter.com/VQRl0jI6Ry