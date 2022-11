Gira de la MLB por Corea es cancelada a falta de 10 días

Redacción Meridiano

La Major League Baseball (MLB) anunció que la gira que tenían planeada por Corea del Sur (Busan 11 y 12 de noviembre y Seúl 14 y 15 de noviembre) fue cancelada tras alegar problemas contractuales con los promotores locales de dicha nación.

Al menos seis jugadores fueron confirmados como parte del equipo de la MLB, entre ellos había dos reconocidos peloteros venezolanos.

A.J. Hinch was supposed to manage MLB’s team in the 2022 Korea Series. The games have been canceled. #Tigers https://t.co/1anoeFywnV