MLB: Albert Pujols hace oficial su retiro de las Grandes Ligas (+Tweet)

Tras un emotivo e histórico 2022, la carrera de Albert Pujols en las Grandes Ligas llegó a su fin tras muchos años de alegrías, triunfos y momentos memorables. El dominicano intrujo oficialmente sus papeles del retiro como jugador.

Para muchos fans, el dominicano tenía que volver para la temporada 2023, pero no será así. El toletero tomó una decisión y se va de la MLB por la puerta grande, siendo de los mejores bateadores de la historia de este deporte.

Informó el periodista Mark Feinsand, Pujols el día lunes firmó oficialmente sus papeles de retiro con los Cardenales y de esa manera finaliza su legendaria carrera profesional que inició en la temporada 2001, con apenas 21 años.

For those wondering whether Albert Pujols’ amazing second half might tempt him to return in 2023, he officially signed his retirement papers with the Cardinals today, per source. Next stop: Cooperstown.