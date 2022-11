MLB: Este es el nuevo manager de Salvador Pérez y los Royals

Redacción Meridiano

Los Reales de Kansas City anunciaron el domingo que el coach de banca de los Rays de Tampa Bay, Matt Quatraro, ha sido nombrado como el 18º entrenador a tiempo completo en la historia de la franquicia.

Quatraro, de 48 años, sustituye a Mike Matheny en el banquillo de Kansas City. Matheny fue despedido justo después de la conclusión de la temporada regular después de guiar a los Reales a un récord de 165-219 en tres años.

Bajo el mando de Matheny en 2022, los Reales tuvieron un récord de 65-97 y terminaron en el último lugar de la Central de la Liga Americana. Esos cambios organizacionales también incluyeron el despido del ejecutivo principal de mucho tiempo Dayton Moore y la elevación de J.J. Picollo a gerente general. Quatraro se convierte en el gerente elegido por Picollo.

Antes de ser nombrado gerente de los Reales, Quatraro se desempeñó como entrenador de banca de los Rays desde 2018. Antes de eso, se desempeñó como coordinador de bateo de liga menor de los Rays y entrenador de tercera base. Eso vino después de un período como entrenador de bateo de Cleveland en 2014.

The Kansas City Royals are hiring Matt Quatraro as their new manager, sources tell ESPN. Quatraro, 48, has been the Rays' bench coach and also worked in Cleveland. He's adored among players, coaches and execs, and is regarded as the ideal type to shepherd the Royals' young core.