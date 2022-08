MLB: La rodilla de Ronald Acuña Jr. será un problema por el resto de la temporada

Frederlin Castro

Con Ronald Acuña Jr. todavía lidiando con problemas en la rodilla, los Bravos de Atlanta se encuentran comprometidos de cara a la postemporada de este año.

El mayor problema con su rodilla es poder jugar en el jardín derecho de manera consistente. Todavía puede batear y correr las bases hasta cierto punto. Sin embargo, los Bravos están en su mejor momento cuando puede proporcionar su extraordinaria defensiva. Por eso, la contratación de Robbie Grossman ha sido tan importante, así como la recuperación de Eddie Rosario de la lista de lesionados tras sus problemas oculares.

Ronald Acuna Jr. is having a good season, but it's clear his right ACL tear has hampered him this season. This is most evident in his inability to lift the baseball.



2021 Groundball % = 31%

2022 Groundball % = 50%



That's the biggest year over year change in baseball.