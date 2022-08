MLB: La sorpresiva razón de la lesión de Aroldis Chapman con los Yankees

Aroldis Chapman está de nuevo en el ojo del huracán, luego de que los Yankees de Nueva York anunciaran su ingreso a la lista de lesionados de 10 días. Sin embargo, sus dolencias no tienen raíz por alguna razón del juego. Está inhabilitado debido a que se realizó un tatuaje con la cara de un familiar en su pierna y este se infectó.

Tuvo una leve mejoría, pero empeoró a tal punto que le impedía caminar con normalidad. Así lo reportó el periodista de la cadena YES, Jack Curry. El manager Aaron Boone no podrá contrar con otro de sus importantes serpentineros de cara a lo que resta de agosto y parte de septiembre.

Luego de perder el puesto de cerrador en los Yankees de Nueva York, Aroldis Chapman volvió a lanzar con poca seguridad desde el morrito. Ahora tendrá otro paso por la lista de lesionados y su rol en el cuerpo de relevistas es ahora más incierto, por el corte en el roster de la postemporada. Mantiene récord de 2-3 con efectividad de 4.70 y solo nueve salvados.

Chapman is going on the IL with an infection in his leg, Boone said. It stemmed from getting a tattoo.