MLB: Esta es la razón por la que Ronald Acuña Jr. no ve acción con los Bravos

Ronald Acuña Jr. no a podido mantener su juego regular en el mes de agosto. La razón fue esclarecida por el manager de los Bravos de Atlanta, Brian Snitker, en la previa del choque entre su equipo y los Cardenales de San Luis. El venezolano quedó fuera del lineup y el dirigente explicó la decisión a la prensa antes del enfrentamiento.

"Tiene dolor en la rodilla. Él va a tener que lidiar con eso y jugar con el dolor lo que queda de año. Ahora, de vez en cuando vamos a tenerlo en la banca para tomar algunos turnos como emergente. Pero trataremos de darle un poco de descanso", explicó Snitker. Ronald Acuña Jr. viene de una grave lesión en la rodilla y aun no ha podido recuperar del todo la salud, luego de romperse los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

#Braves' Snitker on Acuña being out of lineup Saturday: “It’s the knee soreness. He’s just going to have to gut through it and fight through it all year. And every now and then we’re going to make him available (off the bench) but try to give him a little (rest).”