MLB: Carlos Carrasco a punto de regresar a la rotación de los Mets

Carlos Carrasco podrían entrar en la rotación de los Mets de Nueva York, antes de lo previsto. El serpentinero criollo ya comenzó a hacer su trabajo de recuperación y está cerca de volver al morrito en las Grandes Ligas. Inicialmente, el criollo estaría fuera de acción por al menos un mes, pero ya comenzó a hacer trabajo de bullpen. Su regreso estaría apuntado para la próxima semana, cuándo los Metropolitanos se midan a los Nacionales de Washington.

Esta semana, Carlos Carrasco realizó una sesión de bullpen en la visita de los Mets al Yankee Stadium. Aun no se sabe si el equipo lo designará para las menores y realizar una apertura de rehabilitación. Lo cierto es que los neoyorquinos recuperan a una de sus piezas importantes dentro de la rotación.

En lo que va de año, "Cookie" mantiene marca de 13-5 con efectividad de 3.95 con los de Queens. Además ha abanicado a 124 oponentes en el año, con WHIP de 1.30. Carrasco está en la lista de lesionados desde el 16 de agosto.

Carlos Carrasco is penciled in for a return next weekend against the Nationals (a tick ahead of the initial 3-4 week timetable).



And more Mets notes: https://t.co/d79CqIYKTV