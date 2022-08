Miguel Rojas apunta al top 10 histórico en los Marlins

Miguel Rojas es sin duda alguna uno de los jugadores más queridos dentro y fuera del terreno de juego de los Marlins de Miami, siendo el capitán y pieza fundamental del equipo del sur de la Florida.

Su historia dentro de la organización aumenta con cada encuentro que pasa, tal y como lo logró ante los Dodgers de Los Ángeles cuando con su hit superó a Marcel Ozuna como el jugador número 11 con más hits en la historia del club.

The Miguel Rojas single tonight was his 684th hit as a Marlin, passing Marcell Ozuna for 11th place on the franchise's all-time hits list