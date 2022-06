MLB: Cleveland se hace con los servicios de este receptor venezolano

Redacción Meridiano

Los Guardianes de Cleveland refuerzan la receptoría con esta nueva adquisición del careta venezolano proveniente de Cincinnati.

Cleveland se hace con los servicios del criollo Sandy León para afrontar los compromisos restantes en la serie frente a los Mellizos de Minnesota. León estuvo viendo acción con la filial de Triple-A de los Reds.

El venezolano figura como catcher titular en el compromiso de este martes frente a los Mellizos y octavo en el line-up.

En este 2022 con la filial, conectó 16 hits, 1 cuadrangular, 7 carreras empujadas y 5 anotadas para la causa de Louisville y se ponchó 12 veces, dejando un promedio de .222 de average.

The Red Sox have traded away the only active Hall of Famer. You will not be forgotten, Sandy Leon pic.twitter.com/M2E9hUFeOl