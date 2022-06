El curioso caso de Fernando Tatis Jr. y el Juego de las Estrellas

Franco Villanueva

Siempre aparecen casos muy particulares cuando llegan votaciones para los juegos de las estrellas en cualquier deporte (sobre todo MLB y NBA por ser los más populares). Para este 2022, el dominicano Fernando Tatis Jr. podría llevarse el premio a "jugador votado más inexplicable" por una razón en específica.

Si bien es cierto que a sus 23 años, el campocorto ha demostrado ser de los mayores talentos dentro del "Big Show", mostrando sus grandes capacidades desde su debut en el año 2019, también es un hecho que la salud de Tatis no le permitió jugar ni un solo juego en lo que va de temporada 2022.

Fernando Tatis Jr. is FIFTH in NL SS All-Star voting.



He’s played in ZERO games this season. pic.twitter.com/uHs3WnwTco