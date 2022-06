MLB: Yankees de Nueva York y un inolvidable mes de jonrones (+Videos)

Harold Capote Fernández

Con el categórico despliegue de poder jonronero mostrado en lo que va del mes de junio, los Yankees de Nueva York ratifican con creces el por qué de su sempiterno y famoso mote: Los Bombarderos del Bronx.

Lea también: MLB: José Altuve apunta con fuerza al Juego de Estrellas

Hasta ahora, con los dos despachados este lunes, uno para Anthony Rizzo y el otro para Giancarlo Stanton, Los Mulos Del Bronx, totalizan 54 en el mes seis del año, cifra récord de acuerdo a la cuenta Twitter New York Yankees Stats, especializada en estadísticas y datos de este elenco.

The home run by Giancarlo Stanton was the Yankees 54th homer of the month.



That’s their most home runs in the month of June in franchise history.