MLB: Miguel Yajure pone a batear el piso a Keibert Ruiz (+VIDEO)

El lanzador venezolano de los Piratas de Pittsburgh, Miguel Yajure, tuvo una salida de emergencia ante los Nacionales de Washington. En la parte baja de la segunda entrada, con un out en la pizarra y las bases limpias, el criollo ejecutó un particular lanzamiento que dejó fuera de combate al receptor Keibert Ruiz.

Con un lanzamiento en la tierra, el careta de los capitalinos no pudo aguantar el bate y conectó un suave rodado al lanzador. Miguel Yajure logró completar cuatro entradas de labor en blanco, con cuatro hits permitidos y tres boletos.

Nats are out here playing cricket pic.twitter.com/5XDOo2e7U2